Kako izboljšati svojo pogajalsko moč?

Obratni kapital je ključen izziv vsakega podjetja – vpliva na tekoče poslovanje, stabilnost in možnosti za rast. Neustrezno upravljanje lahko privede do težav s plačilno sposobnostjo, medtem ko učinkovita strategija zagotavlja nemoteno financiranje sredstev in boljše pogajalske pogoje pri kupcih in dobaviteljih ter bankah.

Na 18. Poslovno-finančnem sejmu, ki bo 16. aprila v Portorožu, bomo raziskali, kako poslovne odločitve vplivajo na kratkoročno in srednjeročno plačilno sposobnost, kako se giblje obratni kapital ob nihanjih obsega poslovanja in investicijah, kje v podjetjih se skrivajo dobički in kje prihaja do izgub v obratnem kapitalu. Predstavili bomo tudi, kako upravljati kreditna tveganja, največ vrednosti pa imajo predstavitve dobrih praks različnih podjetij.

