Kako hitro do ugodnega doma?

Slovenci radi gradimo domove. Največkrat zgradimo prevelike, z idejo, da bodo v njih nekoč živeli še vnuki vnukov. A v zadnjih letih smo postali bolj racionalni in pogosteje gradimo manjše hiše, prilagojene dejanskim potrebam in sodobnemu načinu bivanja. Smo narod graditeljev in lastnikov, kar potrjuje tudi statistika: 76 odstotkov prebivalcev živi v lastni nepremičnini, kar nas uvršča med države z najvišjo stopnjo lastništva v Evropi. Zato je izjemnega pomena, da se gradnje ali obnove doma lotimo premišljeno.

