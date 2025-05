Kaj zahtevajo kupci najdražjih nepremičnin v Sloveniji (VIDEO)

Z Vesno Mastnak, arhitektko in direktorico podjetja Prodomus ter Matejo Funtek Derča, ustanoviteljico nepremičninske agencije Loox, smo se pogovarjali o nadstandardnih nepremičninah. Beseda je tekla o tem, kaj sploh so nadstandardne nepremičnine, posebnih zahtevah petičnih investitorjev oziroma kupcev, posebnostih pri načrtovanju in trženju nadstandardnih nepremičnin ter najbolj impresivnih nepremičninah, ki so sogovornicama ostale v spominu.

Vabljeni k poslušanju celotnega podkasta, kjer boste izvedeli, kaj resnično definira nadstandard, kako se arhitektura premika k trajnosti in kako kupci vse bolj zahtevajo udobje, kot so bazeni, wellness centri in zasebni dostopi. Ne zamudite svežega pogleda na prestižne nepremičnine, ki rastejo na lokacijah od Ljubljane do Istre.

