Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
Fotografija: FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

29.08.2025 ob 13:04
Polnoletnost je pomemben mejnik v življenju posameznika, ob njem pa številni prejmejo tudi prvi večji finančni priliv; privarčevan znesek, ki so ga starši ali skrbniki namensko nalagali zanj skozi leta. Podarjeni denar nenadoma postane odgovornost mladega odraslega, ki si ob tem postavlja številna vprašanja. Kaj zdaj? Kako ta sredstva uporabiti? Jih porabiti, investirati, prihraniti za študij, avto, stanovanje?

Prava odločitev ni vedno preprosta, še posebno v svetu, kjer je finančnih možnosti veliko, finančna pismenost pa pogosto (še) nezadostna. A brez znanja o financah in načrta se lahko ta sredstva hitro razpršijo. Da bi se izognili nepremišljenim odločitvam in morebitnim finančnim napakam, je zato zelo pomembno, da mladi pred prvim večjim razpolaganjem z denarjem pridobijo osnovno razumevanje osebnih financ ter si zastavijo jasne cilje in prioritete.

Bojan Ilijanić, višji specialist v sektorju prodaje in marketinga Save Infond, družbe za upravljanje, poudarja, da je prav zgodnje finančno opismenjevanje ključno za odgovorno ravnanje z denarjem in sprejemanje odločitev, ki bodo mladim koristile ne le danes, temveč tudi v prihodnosti...

