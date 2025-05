Kaj je skupno Niki Prevc, Andreji Leški, Petru Dokl in Leni Gabršček?

Ena izmed najpomembnejših prelomnic nastopi ob zaključku športne kariere, ko se športniki znajdejo pred novim, vendar zahtevnim izzivom; kako iz sveta športa v poklicno življenje – prehod, ki je priložnost za nov začetek, a pogosto zahteva veliko prilagodljivosti.

V tem obdobju športniki potrebujejo ogromno podpore, znanja in usmeritev, ki jim pomagajo graditi novo kariero po karieri. Olimpijski komite Slovenije je zato v zadnjih letih močno osredotočen na razvoj dvojne kariere športnikov. S tem vrhunske športnike podpira pri usklajevanju športnih ciljev z izobraževalnimi in pozneje zaposlitvenimi ter jim na različne načine pomaga pri razvijanju drugih profesionalnih kompetenc. S tem jim omogoča, da so bolj pripravljeni na izzive, ki jih čakajo po zaključku športne poti. S ciljem, da lažje zgradijo nove temelje, ki bodo podpirali njihovo karierno rast in osebni razvoj.

