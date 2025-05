Kaj je karpalni kanal in kako ga uspešno zdraviti

Ste v zadnjem času večkrat občutili mravljinčenje v prstih, bolečino v zapestju ali nenadno šibkost dlani, ko ste želeli na primer odpreti plastenko z vodo? Se vam je zgodilo, da ste se ponoči zbudili zaradi občutka otrplosti v roki? Takšni simptomi niso redki in pogosto kažejo na sindrom karpalnega kanala oziroma zapestnega prehoda.

Kaj je sindrom karpalnega kanala?

Karpalni kanal (lat. canalis carpi) je ozek prehod v zapestju, skozi katerega potekajo pomembne strukture, med njimi tudi mediani živec, ki oživčuje palec, kazalec, sredinec in del prstanca. Gre za ozek, tog kanal, ki ga tvorijo zapestne kosti spodaj in prekrivna vez (transverzalni karpalni ligament) zgoraj. Ko pride do pritiska na mediani živec znotraj karpalnega kanala, govorimo o sindromu karpalnega kanala – najpogostejši utesnitveni nevropatiji zgornjega uda.

Ta patologija lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika, saj se bolečine čez čas lahko stopnjujejo.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit