Kaj je hernija diska? Razumevanje simptomov in zdravljenje

Hrbtenica je steber našega telesa in nam zagotavlja stabilno oporo ter omogoča gibanje. Je med najbolj obremenjenimi deli telesa, saj vsak dan prenaša velike obremenitve, od lažjih vsakodnevnih, kot so rutinski gibi, dvigovanje manjših bremen, upogibanje, hoja, dolgotrajno sedenje, do težjih obremenitev in nenadnih gibov.

Če želimo, da bo hrbtenica čim dlje opravljala svoje »delo« dobro, moramo tudi sami poskrbeti za njeno stabilnost, moč in vzdržljivost. Na stabilnost hrbtenice sicer vpliva več stvari, poleg močnih hrbtnih mišic tudi splošna telesna (ne)dejavnost, telesna teža, starost in genetika. Zelo slabo na hrbtenico vplivajo dolgotrajno sedenje, stoječe delo, neaktiven življenjski slog, nepravilni in nenadni gibi ter pretekle poškodbe. Pri tem bolj izstopa predvsem pomanjkanje gibanja, saj lahko vodi do togosti in šibkosti mišic, ki podpirajo hrbtenico, s tem pa se povečuje tudi tveganje za degeneracijo hrbtenice, bolečine in poškodbe.

Med pogostejšimi težavami s hrbtenico, ki danes pestijo ljudi in povzročajo bolečine v hrbtu, so hernija diska in mišične bolečine v hrbtenici, pa tudi bolečina v križu, vratu in bolečine zaradi slabe drže ipd.

