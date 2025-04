Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

Jutranja okorelost sklepov, bolečine pri vsakodnevnih opravilih, omejena gibljivost, kronična utrujenost, otekanje sklepov – to je le nekaj najbolj značilnih in pogostih simptomov, s katerimi se spoprijemajo posamezniki z artritisom. Med njimi imajo številni zelo hude bolečine že pri čisto preprostih opravilih, kot je dvigovanje kozarcev, številni se spoprijemajo tudi s hudim otekanjem in so že po kratkem sprehodu (npr. iz trgovine) izjemno utrujeni in izčrpani.

Ko govorimo o artritisu, imamo v mislih skupino vnetnih bolezni, za katere so značilni vnetje in poškodbe sklepov ter tkiv okoli sklepov in drugega vezivnega tkiva. Posamezniki pa najpogosteje trpijo zaradi osteoartritisa, revmatoidnega artritisa in psoriatičnega artritisa.

Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je po vsem svetu samo zaradi revmatoidnega artritisa trpelo vsaj 18 milijonov ljudi. Približno 70 % obolelih je žensk, 55 % je starejših od 55 let. Od teh jih ima 13 milijonov zmerno ali hudo obliko bolezni in bi nujno potrebovali rehabilitacijo.

