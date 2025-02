»Joj, kaj že vse lahko dobiš na točke?«

»Kaj smo se naučili do zdaj?« se je šestim novim obrazom, sklonjenim nad delovne zvezke, nasmehnil predavatelj pred platnom. »Da smo prodajalci prvi stik s stranko!« so udeleženci pohiteli z odgovorom.

Usvojili so ga prejšnji dan, na prvem od dveh uvajalnih seminarjev, ki se ju še pred nastopom službe udeleži vsak novozaposleni Petrolov prodajalec.

Luka, Dragana, Tiana, Lucija, Eva in Viktorija so se pod vodstvom Petrolovih trenerjev Matjaža Dvoršaka in Aljaža Smolarja učili o tem, kako poskrbeti, da bo stranka z obiskom Petrola čim bolj zadovoljna, pa tudi o tem, kako je organizirano delo na bencinskem servisu in kakšne naloge jih čakajo na novem delovnem mestu.

Pri tem pa se Matjaž in Aljaž nista zanašala samo na teorijo.

