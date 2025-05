Izjemna uprizoritev nad poletno Ljubljano

V dveh nepozabnih večerih, ki obljubljata potovanje od prvinskih sil stvarjenja do ognjevite duše flamenka, se bosta združila Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA in dirigent Josep Vicent – ustvarjalni tandem, ki s svojimi mojstrskimi izvedbami riše glasbene pokrajine, polne svetlobe, gibanja in čustev.

Ljubljana bo 30. junija priča izjemni uprizoritvi, v kateri se bo Stvarjenje Josepha Haydna prepletlo z osupljivimi vizualnimi učinki in inovativno scensko postavitvijo. Oratorij bo ob 20. uri zaživel v Gallusovi dvorani pod taktirko Josepa Vicenta.

Glasbeno jedro bodo oblikovali Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA, Zbor Slovenske filharmonije in trije vrhunski solisti: sopranistka Alba Fernández-Cano, tenorist Víctor Sordo in bariton Toni Marsol.

