Izjemen dosežek: slovensko vino med 50 najboljšimi na svetu

Uspeh slovenskega vina na svetovnem odru ni le priznanje eni kleti, ampak je dokaz, da trdo delo, predanost in ljubezen do narave prinašajo vrhunske rezultate. Letos je klet Vinakoper dosegla zgodovinski mejnik: njihovo vino Capris Orange rumeni muškat 2015 je namreč dosegel nekaj, kar se je zgodilo šele tretjič v zgodovini naše države – osvojil je najvišje priznanje na Decanter World Wine Awards 2025 in se uvrstil med 50 najboljših vin sveta.

