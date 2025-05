Intervju: »Država naj potrdi tisto, kar sta dognali stroka in znanost«

Ali si lahko obetamo, da bo zakon zagotovil boljšo dostopnost, kakovost in varnost psihoterapije za vse? Bodo pogoji za delo psihoterapevtov in nadzor nad izvajanjem dejavnosti boljši ali ne? Zakon zagotovo odpira pomembna vprašanja o standardih, strokovnosti in zaščiti uporabnikov. V luči tega pomembnega sistemskega premika smo se pogovarjali s prof. dr. Christianom Gostečnikom, rednim profesorjem za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo religije in pastoralno psihologijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kliničnim psihologom, psihoterapevtom in utemeljiteljem relacijske družinske terapije.

