Imate v omrežje priključene naprave brez soglasja? To ima lahko tragične posledice

Neupoštevanje pravil in priključevanje naprav brez soglasij imata lahko nepredstavljive in tragične posledice, tudi delovne nesreče strokovnjakov, ki skrbijo za električna omrežja, ter drugih vpletenih. Žal smo imeli nedavno tudi v Sloveniji primer hude delovne nesreče, ko je kljub varnostnim ukrepom zaradi v omrežje nelegalno priključenega fotonapetostnega proizvodnega vira s hranilnikom električne energije prišlo do povratne napetosti.

