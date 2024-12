Imajo tudi majhni lahko velike ambicije?

Malim podjetjem sta na voljo dve osnovni vrsti financiranja – dolžniško financiranje v obliki bančnega kredita in lastniško financiranje, ko imajo investitorji v lasti del podjetja. Za vsak nakup, ki ga opravimo s kreditno kartico, naj bo to stanovanje ali avtomobil, uporabimo dolžniško financiranje. Izposodimo si denar od banke in se zavežemo, da ga bomo vrnili z obrestmi. Kaj je za vas kot lastnika malega podjetja najboljše?

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Addiko banka