Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

Vse strožja regulativa in zaostrene kreditne politike bank močno vplivajo na dostopnost klasičnih virov financiranja za podjetja, še posebej tista v fazi rasti ali prestrukturiranja. V trenutkih, ko podjetje ne more pravočasno zagotoviti zunanjega kapitala, lahko to pomeni zamujene razvojne priložnosti – ali celo poslovna tveganja. Prav v tem okolju hitro raste pomen alternativnih oblik financiranja, med katerimi zasebni dolg izstopa kot vse pomembnejša rešitev.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Skladi