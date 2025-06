Fructal z neverjetnim mejnikom: 80 let dobrih časov

Blagovna znamka Fructal že 80 let skrbi, da je naš vsakdan povezan z lepimi časi. Koliko se vas šolskih izletov spominja po dobrem domačem sendviču in soku Pingo? Kaj pa spomini na ikonično kombinacijo gostega soka s smetano? Koliko mamic je svojim otrokom za prvi gostejši obrok ponudilo izjemno okusne Frutke? In koliko vas je energijo našlo z ugrizom v legendarno sadno tablico Frutabela? Spominov na izjemne izdelke Fructal se je v 80 letih nakopičilo kar nekaj. In prav to je tisto, kar naredi blagovno znamko neprecenljivo.

