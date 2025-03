FOTO in VIDEO: Nepozabni utrinki večera izjemnih žensk (Ona 365)

Spomnimo, Ona 365 je tokrat postala dr. Špela Miroševič. Ustanoviteljica in predsednica fundacije CTNNB1, sicer pa doktorica znanosti, psihoterapevtka in biopsihologinja ter raziskovalka na Medicinski fakulteti v Ljubljani, si je laskavi naziv prislužila, ker si že leta prizadeva, da bi našli zdravilo za redko genetsko motnjo CTNNB1 pri otrocih.

K temu jo je spodbudilo dejstvo, da za to boleznijo trpi njen sin Urban, vendar pa je želja dr. Miroševičeve, da najde pomoč in rešitev, kmalu prerasla osebne vzgibe, ko je spoznala, koliko družinam s takšnimi otroki v Sloveniji in po svetu bi lahko bilo prihranjeno trpljenje, če bi imeli zdravilo. Njena neumorna prizadevanja so obrodila sadove, razvoj zdravila Urbagen je že skoraj na cilju in že letos bi prvi otroci s to boleznijo lahko prejeli prvi odmerek.

Ob prejetju nagrade nam je vidno ganjena dr. Špela Miroševičeva zaupala, da si takšnega izida ni predstavljala, vendar pa so ji priznanje strokovne žirije in čestitke vseh ljudi vlive novih moči, da astronomski projekt, ki si ga je zadala, v naslednjih mesecih čim prej pripelje do konca.

Na vprašanje, katera ženska je najbolj zaznamovala njeno življenje, nam je nova Ona 356 razkrila: »Definitivno moja mama. Ona ima neverjetno moč, vzgajala je tri otroke, z nami se je ...