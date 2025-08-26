Predstavitvena informacija

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
Fotografija: FOTO: Vzajemna
Odpri galerijo
FOTO: Vzajemna

P. I.
26.08.2025 ob 08:20
26.08.2025 ob 08:36
P. I.
26.08.2025 ob 08:20
26.08.2025 ob 08:36

Poslušajte

Čas branja: 1:39 min.

»Prvič sem v taki situaciji, da potrebujem specialiste. Ker človek ne ve, na koga naj se obrne, sem poklicala vas. Do zdaj sem bila zelo zadovoljna z vsemi prijaznimi asistenti – nikoli se ne jezijo, če kaj narobe povem, in me vedno napotijo na prava vrata. Hvala,« je zapisala gospa Marija iz Domžal po prvem stiku z asistenčnim centrom Varuha zdravja, Vzajemne.

Ko zdravje nenadoma postane prednostna naloga, si vsakdo želi jasnih odgovorov, hitro dostopnih terminov in občutka, da v procesu zdravljenja ni sam. Dolge čakalne dobe in pomanjkanje zdravstvenega kadra obremenjujejo javni sistem, zato vsi iščemo rešitve, ki omogočajo hitrejšo in bolj osebno obravnavo.

Pomanjkanje terminov in kadrovske omejitve javnega zdravstvenega sistema posameznika postavljajo pred vprašanje: kaj lahko storim danes, da bo zame prihodnost bolj varna? Vse več Slovencev se zaveda pomena dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ni zgolj finančna zaščita, ampak tudi dragocen varuh zdravja.

Dodatna zdravstvena zavarovanja pacientom krijejo stroške in jim prinašajo tudi psihološko varnost, saj takšna vrsta zavarovanja omogoča tudi stalno podporo, svetovanje in pomoč ob pravem času, s pravimi informacijami in prijaznim glasom na drugi strani linije.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna

Več iz te teme:

Zdravstvena polica Vzajemna Varuh zdravja zdravstveno zavarovanje dodatno zdravstveno zavarovanje zavarovanje specialistične zdravstvene storitve

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.