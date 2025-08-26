Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

»Prvič sem v taki situaciji, da potrebujem specialiste. Ker človek ne ve, na koga naj se obrne, sem poklicala vas. Do zdaj sem bila zelo zadovoljna z vsemi prijaznimi asistenti – nikoli se ne jezijo, če kaj narobe povem, in me vedno napotijo na prava vrata. Hvala,« je zapisala gospa Marija iz Domžal po prvem stiku z asistenčnim centrom Varuha zdravja, Vzajemne.

Ko zdravje nenadoma postane prednostna naloga, si vsakdo želi jasnih odgovorov, hitro dostopnih terminov in občutka, da v procesu zdravljenja ni sam. Dolge čakalne dobe in pomanjkanje zdravstvenega kadra obremenjujejo javni sistem, zato vsi iščemo rešitve, ki omogočajo hitrejšo in bolj osebno obravnavo.

Pomanjkanje terminov in kadrovske omejitve javnega zdravstvenega sistema posameznika postavljajo pred vprašanje: kaj lahko storim danes, da bo zame prihodnost bolj varna? Vse več Slovencev se zaveda pomena dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ni zgolj finančna zaščita, ampak tudi dragocen varuh zdravja.

Dodatna zdravstvena zavarovanja pacientom krijejo stroške in jim prinašajo tudi psihološko varnost, saj takšna vrsta zavarovanja omogoča tudi stalno podporo, svetovanje in pomoč ob pravem času, s pravimi informacijami in prijaznim glasom na drugi strani linije.

