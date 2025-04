Eksplozivna rast pri Pošti Slovenije! Kaj se dogaja?

Z umetno inteligenco, avtomatizacijo in digitalizacijo izboljšuje uporabniško izkušnjo ter postavlja nove standarde v logistiki in podatkovnih storitvah.

Prva glasovna asistentka v Sloveniji: Pia, ki razume vaše narečje

Pošta Slovenije je pionir na področju glasovnih asistentov v slovenščini, saj je v kontaktnem centru uvedla najnaprednejšo rešitev – poštno interaktivno glasovno asistentko Pio. Gre za prvo asistentko v Sloveniji, ki uporablja lastni jezikovni model za razumevanje 12 slovenskih narečij in omogoča naraven pogovor brez vnaprej določenih ukazov.

Stranke lahko Pio sprašujejo o pošiljkah, sledenju, cenikih in storitvah, pri čemer se informacije črpajo neposredno iz zalednih sistemov, kar odpravlja napačne interpretacije in zmanjšuje možnost človeških napak. Pošta Slovenije tako postavlja nove mejnike v digitalni interakciji s strankami in hkrati krepi operativno učinkovitost.

Pia ne le odgovarja na vprašanja, ampak zna tudi prepoznati kontekst pogovora in prilagoditi odgovore glede na potrebe uporabnika. S tem odpravlja frustracije zaradi omejenih odzivov klasičnih klepetalnih robotov in omogoča uporabniško izkušnjo, ki je resnično intuitivna.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije