Eksplozija popustov: Ta priljubljeni produkt je zdaj kar 85 % ceneje!

Poenostavite delo z Office 2021 in Windows 11 – od 10,99 EUR na Keysoffu!

Microsoft že dolgo velja za vodilnega ponudnika programskih rešitev za večjo storilnost – dobra novica pa je, da lahko zdaj Microsoft Office 2021 Professional dobite za samo 35,64 EUR (redna cena 249 EUR) med posebno razprodajo na Keysoffu.

Da boste uspešno lovili roke, ustvarjali prepričljive predstavitve in zanesljivo komunicirali s sodelavci, vam Microsoft Office 2021 ponuja profesionalna orodja po meri sodobnih uporabnikov. Z vseživljenjsko licenco boste pridobili dostop do naslednjih aplikacij: Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote, Outlook, Access in Publisher. Publisher bo v pomoč podjetnikom in tržnikom pri oblikovanju brošur, novic in letakov, Excel pa bo olajšal analizo in urejanje podatkov. S pomočjo Teams in Outlooka pa je sodelovanje s sodelavci, partnerji ali strankami popolnoma preprosto.

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius