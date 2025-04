Ekipa strokovnjakov, ki vodi Petrol v zeleno prihodnost

V družbi Petrol stalno dokazujejo, da so na poti do zelene prihodnosti odločeni sodelovati aktivno in s številnimi rešitvami in projekti, ki bodo koristili širši skupnosti. Od projektov, kot so Petrol Green, MULTI-E in CROSS-E, gradnje vetrnih elektrarn v regiji do najnovejšega LIFT Green, ki je še v izdelavi in bo zaključen letos poleti. Petrol z njimi potrjuje, da so izzivi prihodnosti pri njih najboljša motivacija za napredek. In prav ta je na dosegu roke, z izjemno ekipo strokovnjakov, ki stoji za vsemi ključnimi koraki razvoja in izvedbe projekta. Spoznajte enega izmed njih, Aleša Grudna, direktorja energetskih rešitev za dom in male poslovne uporabnike ter vodjo projekta LIFT Green.

