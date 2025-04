Edini zastopnik, ki deluje v naši regiji

Hiter razvoj gradbenih tehnologij in metod sovpada s pomanjkanjem delovne sile in nizkimi maržami, kljub visokim tveganjem in potrebi po znatnih kapitalskih vlaganjih v opremo in stroje. Zadnja leta so prinesla nekatere največje zavarovalne izgube v zgodovini – deloma zaradi neugodnih vremenskih razmer, deloma zaradi človeških napak in nesreč.

Mednarodna ekipa oddelka za gradbeništvo in nepremičnine pri GrECu zagotavlja storitve zavarovalnega posredovanja, upravljanja tveganj in svetovanja pri odškodninskih zahtevkih za velika lokalna, regionalna in mednarodna podjetja, kot so investitorji v nepremičnine, izvajalci gradbenih del, projektanti in inženirji, pa tudi za naročnike projektov in banke.

Kot (po)zavarovalni posredniki podjetjem pomagajo financirati tveganja, svetujejo pri razporejanju in upravljanju tveganj ter odpirajo vrata lokalnim, regionalnim, mednarodnim in globalnim zavarovalnim trgom za pridobitev ustreznega kritja. Njihovo tehnično znanje in analitične sposobnosti ustvarjajo dodatno vrednost za projektna podjetja in investicijske podvige, saj nenehno spremljajo dogajanje na zavarovalnem trgu in stranke pravočasno opozarjajo na morebitne prihodnje posledice.

Naročnik oglasne vsebine je GrECo