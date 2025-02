Eden redkih krajev, kjer so osebni stiki še vedno dragoceni

Med glavnimi konkurenčnimi prednostmi podjetja Copigraf, ki že več kot 35 let blesti na področju tiska in promocije, je celovita ponudba »na enem mestu«, ki združuje širok nabor storitev s področja digitalnega tiska in obdelave tiskovin. Že od začetka skrbno spremljajo razvoj naprednih tehnologij na svetovni ravni in se udeležujejo mednarodnih sejmov, testiranj in izobraževanj. »Novosti, ki jih odkrijemo, hitro vpeljemo v proces, zato smo med prvimi, ki jih lahko ponudijo strankam. Poleg tega smo izjemno prilagodljivi, saj inovativne pristope hitro združimo z visokotehnološkimi rešitvami in tako ustvarimo unikatne izdelke ter zadovoljimo še tako zahtevne želje naročnikov,« je povedal Valter Faganelj, direktor podjetja Copigraf, ki je zelo ponosen na predano ekipo sodelavcev, brez katerih ne bi dosegli takšnih uspehov. Pomemben dejavnik na poti do uspeha je tudi članstvo v organizaciji BNI, ki podjetnikom pomaga širiti svojo mrežo poslovnih stikov.

