Družina, ki je stroške zmanjšala s 1.213 EUR na 251 EUR

Si predstavljate, da bi tudi vaš novi življenjski slog vključeval prihranke na vsakem koraku? Vse več slovenskih družin se v času nenehnih negotovosti na trgu energentov in vedno višjih cen električne energije odloča za pot energetske neodvisnosti.

Predstavljamo tri družine, ki so naredile pomemben korak k finančni stabilnosti in trajnostnemu bivanju. Preverili smo, kaj je družinam Kovač, Novak in Zupan prinesla izbira paketa Pametna samooskrba, ki običajno sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom spremeni v sistem pametnega upravljanja. Tako lahko tudi vi dosežete občutno nižje stroške na računih za elektriko. Izkušnje treh slovenskih družin potrjujejo, da samooskrba ni le modna muha, temveč premišljena naložba, ki se lahko povrne že v nekaj letih. Družine Kovač, Novak in Zupan s prehodom na paket Pametna samooskrba, ki ga ponuja GEN-I Sonce v sodelovanju z GEN-I, danes plačujejo od 60 do kar 80 % manj za električno energijo kot pred investicijo.

Paket Pametna samooskrba, ki deluje kot celovit sistem pametnega upravljanja, uporabnikom prinaša trojno korist: proizvodnjo elektrike za lastne potrebe, odkup presežkov in stalen mesečni popust zaradi naprednega upravljanja hranilnika. Pomembna prednost rešitve je tudi možnost brezobrestnega financiranja, zaradi katerega naložba ne bremeni družinskega proračuna.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je GEN-I Sonce