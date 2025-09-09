Predstavitvena informacija

Digitalna revolucija v elegantni podobi

Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
FOTO: Mercedes-Benz AG 
FOTO: Mercedes-Benz AG 

09.09.2025 ob 08:36
09.09.2025 ob 08:37
09.09.2025 ob 08:36
09.09.2025 ob 08:37

Pionir avtomobilizma Mercedes-Benz je nedavno predstavil novo generacijo Mercedes-Benz CLA, ki prinaša čisto svež pristop k osebni mobilnosti. Trgu so najprej pokazali električno izvedenko, ki se ponaša tako z velikim dosegom kot z visoko stopnjo digitalizacije, ki na trenutke zasenči celo pametne telefone. S popolnoma novim operacijskim sistemom MB.OS, naprednim infozabavnim sistemom MBUX Superscreen in vgrajeno umetno inteligenco, ki vključuje tudi ChatGPT, se CLA spreminja v svojevrstno digitalno razširitev sodobnega življenjskega sloga. Zato lahko mirno zapišemo, da je novi mercedes vozilo za uporabnike, ki iščejo več kot zgolj prevozno sredstvo, saj je novo poglavje v svetu pametne, trajnostne in intuitivne mobilnosti. Dodajmo še, da se bodo električni izvedenki konec leta pridružile še različice s hibridnim bencinskim pogonom.

