Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

Razogljičenje energetike in prometa je eden največjih globalnih izzivov, ki zahteva odločne ukrepe za doseganje podnebne nevtralnosti. Med obetavnimi alternativami fosilnim gorivom so vodikove tehnologije, katerih ključna komponenta je poseben nanokatalizator, ki je videti kot črn prašek in ima neverjetne lastnosti. Omogoča namreč pretvorbo vodika in kisika v električno energijo, pri čemer nastane le voda.

Prav na tem področju slovensko zagonsko podjetje ReCatalyst razvija inovacije, ki prinašajo preboj v industrijo. A pot do globalne konkurenčnosti se ne meri le v znanstvenih odkritjih, temveč tudi v stopnji kibernetske odpornosti podjetja, ki jo dosega skupaj s partnerjem A1 Slovenija.

Naročnik oglasne vsebine je A1 Slovenija