Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
Fotografija: Knjiga Kje so moji ključi je zbirka resničnih zgodb o življenju z demenco. FOTO: Depositphotos
Knjiga Kje so moji ključi je zbirka resničnih zgodb o življenju z demenco. FOTO: Depositphotos

V podkastu boste izvedeli, zakaj je pogovor o bolezni lahko zdravilo samo po sebi.

Demenca je tiha vsiljivka. Pride počasi, ne da bi se najprej najavila, in se najprej naseli v drobnih trenutkih – pozabljen ključ, napačen hodnik, zmeden pogled ob znanem obrazu.

A kot opozarja dr. Zdenka Čebašek - Travnik v novi epizodi podkasta Supermoč: »Ko izgubljaš spomin, ne izgubljaš le besed, ampak izgubljaš del sebe

Prav knjiga Kje so moji ključi (Mladinska knjiga Založba) – zbirka resničnih zgodb o življenju z demenco – je bila povod, da smo temo odprli brez olepševanja. V podkastu so sodelovali soavtorji knjige dr. Čebašek - Travnik, dr. Saša Novak in Edo Krnič, ki skupaj dokazujejo, da je mogoče združiti pripovedno moč in strokovno znanje, da bolezen postane manj nevidna in manj tabuizirana.

Naročnik oglasne vsebine je Mladinska knjiga

