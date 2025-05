»Če imaš dovolj strasti, te nič ne ustavi«

Ekipa strokovnjakov na Petrolu nas uspešno poganja v prihodnost – z zagnanostjo, strokovnostjo in zavzetostjo za boljšo prihodnost naslednjih generacij. Trajnostni prehod je nujen in v družbi Petrol z uspešno izpeljanimi projekti te cilje uspešno uresničujejo.

Del strokovnega tima družbe je tudi Žiga Pižorn, direktor prodaje energije in rešitev pri Petrolu, kjer se z ekipo ukvarjajo z razvojem naprednih energetskih rešitev za podjetja in javni sektor. Med njihove ključne storitve spadajo energetske sanacije in obnove stavb, upravljanje objektov ter postavitve sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov, pri čemer je v ospredju predvsem pametno upravljanje energije – to, kako jo proizvesti, porabiti in voditi na najbolj učinkovit način.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Petrol