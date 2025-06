Burzitis: vse, kar morate vedeti o zdravljenju bolečin in vnetja

Burzitis je otekanje ali vnetje burze; to so sinovijsko obložene, vrečkaste strukture, ki so po vsem telesu v bližini koščenih izrastkov in med kostmi, mišicami, tetivami in vezmi. Burzitis se največkrat pojavlja ob ramenskem sklepu, komolcu in kolenu ter kolku.

Burza je sinovijska ovojnica, ki v normalnem stanju nima volumna. Dokler neki sprožilni dejavnik ne povzroči draženja in polnjenja burze s sinovijsko tekočino, ostaja sploščena. Ko je vneta burza stisnjena ob kost, mišico, tetivo, vezi ali kožo, se pojavi bolečina. Kljub imenu pa ni vsak burzitis povezan z izrazitim vnetnim procesom.

V človeškem telesu je več kot 150 burz, njihova naloga pa je olajšati gibanje mišično-skeletnega sistema, saj poskrbijo za blaženje med tkivi, ki se premikajo med seboj. Pri burzitisu se burza zaradi kopičenja tekočine poveča, vsako gibanje ali neposreden pritisk nanjo pa bolniku povzroča bolečine. Izraz burzitis je pogosto napačen, saj vse oblike niso posledica primarnega vnetnega procesa, temveč gre pogosto za otekanje burze zaradi škodljivega dražljaja.

