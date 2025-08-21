DELOINDOM

Lastniki mačk, pozor: čipiranje vas lahko nič ne stane

Obeta se pomembna sprememba za vse lastnike muck - obvezno čipiranje bo v veljavo namreč stopilo 1. 1. 2027.
Fotografija: Z obveznim čipiranjem muck želijo zmanjšati število brezdomih živali. FOTO: evrymmnt/Shutterstock Foto Evrymmnt/Shutterstock
Z obveznim čipiranjem muck želijo zmanjšati število brezdomih živali. FOTO: evrymmnt/Shutterstock Foto Evrymmnt/Shutterstock

V Sloveniji bo od 1. januarja 2027 v veljavo stopila nova zakonodaja, ki prinaša pomembno novost za vse ljubitelje mačk: obvezno čipiranje in registracijo. To pomeni, da bo moral vsak lastnik – ne glede na to, ali ima mladiča, odraslo ali zgolj stanovanjsko mačko – poskrbeti, da bo njegova žival označena z mikročipom in vpisana v centralni register.

 

Zakaj čipiranje, koliko bo to stalo in kakšne bodo kazni za kršitelje, preberite na deloidnom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.

