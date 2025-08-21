Lastniki mačk, pozor: čipiranje vas lahko nič ne stane
V Sloveniji bo od 1. januarja 2027 v veljavo stopila nova zakonodaja, ki prinaša pomembno novost za vse ljubitelje mačk: obvezno čipiranje in registracijo. To pomeni, da bo moral vsak lastnik – ne glede na to, ali ima mladiča, odraslo ali zgolj stanovanjsko mačko – poskrbeti, da bo njegova žival označena z mikročipom in vpisana v centralni register.
Zakaj čipiranje, koliko bo to stalo in kakšne bodo kazni za kršitelje, preberite na deloidnom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.
