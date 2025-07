Bomo res delali dlje?

Zaradi staranja prebivalstva se razmerje med številom delovno aktivnih, ki vplačujejo prispevke, in številom upokojencev, hitro slabša. Ne gre za nov pojav, temveč dolgoročen trend, ki traja že več desetletij. Danes za enega upokojenca prispeva le še približno 1,5 aktivnega prebivalca.

Demografski pritiski se bodo v prihodnjih desetletjih še okrepili. Če je trenutno v Sloveniji starejših od 65 let približno 21 odstotkov (vsak peti), se na podlagi projekcij predvideva, da bo čez 35 let ta delež presegel 30 odstotkov. To pomeni, da bo skoraj vsak tretji prebivalec starejši od 65 let. Po drugi strani bo delež delovno aktivnih postopoma upadal, kar ogroža stabilnost pretočnega pokojninskega sistema, v katerem se pokojnine financirajo sproti iz prispevkov zaposlenih.

Če sistema ne bi prilagodili, bi bilo kmalu treba za pokojnine nameniti več kot 16 odstotkov BDP-ja, kar bi ogrozilo financiranje zdravstva, izobraževanja in drugih družbenih storitev. Pomeni tudi, da bi morali za pokojnine prispevati precej več kot 24,35 odstotka svojih bruto plač, kolikor za pokojnine prispevamo danes.

Naročnik oglasne vsebine je Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje