Bolečine v kolku: kako učinkovito lajšati bolečine?

Kolčni sklep je eden izmed najpomembnejših in najmočnejših. Je nepogrešljiv del telesa, ki nam omogoča gibanje in zagotavlja stabilnost. Igra pomembno vlogo pri ohranjanju ravnotežja in prenašanju teže telesa med gibanjem.

Lahko bi rekli, da je kolk »srce« našega gibanja. A velja tudi za bolj obremenjen sklep v telesu. K temu močno prispeva tudi sodoben način življenja, predvsem sedeče delo in ponavljajoče se obremenitve ter premalo gibanja. Zaradi tega je žal zelo pogosto podvržen poškodbam in hitrejši obrabi, kar lahko vodi do bolečin in omejene mobilnosti.

Zelo pomembno je, da skrbimo za gibljivost in moč kolka z ustrezno telesno vadbo in ohranjamo pravilno držo, za moč kosti pa poskrbimo tudi z uravnoteženo prehrano, bogato z minerali in vitamini, ki prispevajo k zdravju sklepov in kosti.

