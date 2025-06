Bo Maribor uspešen na neizprosni dirki do slovite »ničle«?

Podnebne spremembe postajajo vse bolj pereč globalni problem, ki ogroža okolje, gospodarstvo in družbo, in podjetja so pod vse večjim pritiskom, da do leta 2030 prepolovijo emisije CO 2 v primerjavi z ravnmi iz leta 2017 in do leta 2050 dosežejo stanje neto ničelnih emisij. Nanje pritiskajo zakonodaja, vlagatelji, mednarodne pobude in ne nazadnje tudi vedno bolj okoljsko ozaveščeni potrošniki.

Svojo vlogo bodo morali odigrati tudi poslovni dogodki, saj je trajnostni razvoj že dolgo v središču pozornosti industrije dogodkov. Njihov vpliv sega v prihodnost in ustvarja dober zgled za druge.

Industrija dogodkov ima posebno vlogo pri spopadanju s podnebnimi spremembami in odgovornost, da čim bolj zmanjšamo vpliv na podnebne spremembe. Konferenčni centri, ki gostijo poslovne dogodke in konference o zelenem prehodu, se vse bolj osredotočajo na zmanjševanje lastnega ogljičnega odtisa, zato na vsakem koraku dajejo prednost trajnosti, kar vključuje tudi uporabo obnovljivih virov energije, spodbujanje trajnostnega prevoza in zmanjšanje odpadkov.

Načela trajnosti so trdno vpeta tudi v delovanje največjega konferenčnega centra na Štajerskem. Mariborski Maribox ob levem bregu Drave s svojimi trajnostnimi ukrepi uspešno uresničuje visoka pričakovanja strank.

Naročnik oglasne vsebine je Maribox