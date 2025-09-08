Predstavitvena informacija

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
Fotografija: »Komercialno zavarovanje ne tekmuje z javnim sistemom – ga dopolnjuje.« FOTO: Marko Feist
»Komercialno zavarovanje ne tekmuje z javnim sistemom – ga dopolnjuje.« FOTO: Marko Feist

Čeprav ima kar 97 odstotkov Slovencev vsaj eno zavarovanje, se večina odloča predvsem za zaščito svojega premoženja – hiše, stanovanja, avtomobila. Zavarovanje lastnega življenja in zdravja pa pogosto ostaja v ozadju.

Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE osebne zavarovalnice, v podkastu medijske hiše Delo opozarja, da gre pri tem za napačno razumevanje samega bistva zavarovanja. »Osebna odgovornost in razumevanje pravic iz zavarovalne pogodbe sta temelj prave finančne varnosti in odraz odgovornosti do sebe in svojih najbližjih,« poudarja.

Za Natašo Hajdinjak zavarovalnice ne smejo biti zgolj prodajalci produktov. Morajo postati partnerji – ali, kot pravi sama, celo človekovi sopotniki –, ki gradijo zaupanje, ponujajo pregledne rešitve in vračajo skupnosti.

V Sloveniji je zavarovanje pogosto razumljeno kot birokratska formalnost – pogodba, ki jo odložimo v predal in nanjo pomislimo šele ob nesreči ali bolezni. A po njenih besedah je tak pogled preozek in nevaren. »Zavarovanje je več kot list papirja – je dejanje odgovornosti. Gre za zavezo sebi in svojim bližnjim, ki je ne smemo jemati zlahka.«

 

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d. d.

