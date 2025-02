Audi Q7 in Q8: samozavestni ikoni po izjemni ceni

Samo Audi se pelje kot Audi. In samo Audi zna pričarati udobje vožnje, ki voznikom zagotovi izkušnjo, ki je nasičena s samimi presežki. In če so presežniki zapisani v osebno izkaznico celotne Audijeve flote, se z inovativno zasnovo lahko pohvalita tudi priključna hibrida Audi Q7 in Q8, ki s posodobljeno tehnologijo baterije postajata še zmogljivejša in učinkovitejša.

Ko se združita prefinjen dizajn in vrhunska tehnologija

Audi je od nekdaj znal navduševati svoje voznike. Najprej na prvi pogled – z izbranimi in trendseterskimi oblikovalskimi standardi, ki so postali DNK blagovne znamke, a navdušenje se nadaljuje predvsem zaradi napredne funkcionalnosti, varnostnih paketov in inovativne vožnje. Audi je v zadnjih letih naredil tudi ogromen preskok na področju hibridne tehnologije. Vožnja še nikoli ni bila tako preprosta, zmogljiva in v popolnem sožitju z okoljem. Spoznajte dva Audijeva dragulja, ki sta na slovenske ceste vpeljala popolnoma nov veter.

Audi Q7 in Q8 sta zasnovana tako, da združujeta moč in eleganco, hkrati ponujata vrhunsko vozno izkušnjo. Z nadgrajenim hibridnim pogonom in izjemnimi zmogljivostmi sta ta modela prava izbira za tiste, ki želijo združiti prestiž, zmogljivost in trajnost. Audi tako še naprej postavlja nove standarde v svetu luksuznih športnih terencev, kjer se moč in učinkovitost prepletata v popolni harmoniji.

