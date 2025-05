Arhitektka: »Večine projektov sploh ne smem pokazati javnosti«

V svetu luksuznih nepremičnin ni prostora za napake – niti za razkritja. Nova epizoda podkasta Deloindom z voditeljico Nino Štajner odpira vrata v ekskluzivni svet nadstandardnih in razkošnih domov, ki jih večina ljudi nikoli ne bo videla – niti na spletu, niti v oglasih.

Gostji epizode, nepremičninska posrednica Mateja Funtek Derča in arhitektka Vesna Mastnak, razkrivata, kako pomembna je diskretnost pri delu z najzahtevnejšimi naročniki. »Večino projektov, ki jih projektiram, na žalost ne morem pokazati, ampak podpišem non-disclosure agreement (pogodbo o nerazkrivanju podatkov),« pravi Mastnakova in dodaja, da so lokacije, tlorisi in fotografije razkošnih vil pogosto pod ključem – z razlogom.

Tudi sama prodaja luksuznih nepremičnin se v marsikaterem pogledu razlikuje od prodaje ostalih nepremičnin. »Kupci dragih nepremičnin so zahtevni kupci in za njih je treba poleg res kvalitetne predstavitve nepremičnin imeti pripravljene tudi že vse dokumente - denimo podatke investitorja ali prodajalca, kaj nepremičnina vsebuje, se pravi, kakšne materiale, blagovne znamke notranje opreme itd.« poudarja nepremičninska posrednica.

Sogovornici sta z nami delili tudi spomin na najbolj impresivne nepremičnine, ki sta jih imeli priložnost spoznati – Mateja Funtek Derča je izpostavila luksuzno vilo v Rožni dolini z dovršenimi detajli, pametnimi inštalacijami ter posebnim ambientom, pa tudi ekskluzivne nepremičnine v Istri in Trstu, kjer zgodovina in arhitektura pišeta svojo zgodbo. Vesna Mastnak pa se najraje spominja vile v Dubaju ali ob morju v Italiji, ki sta jo navdušili z odprtimi pogledi, naravno kuliso in popolno zasebnostjo.

Gostji podkasta v pogovoru med drugim pojasnita tudi, kaj nepremičnino naredi zares nadstandardno, zakaj luksuznih hiš in stanovanj praviloma ne boste našli med nepremičninskimi oglasi ter kakšne so zahteve investitorjev pri gradnji prestižnih nepremičnin. Vabljeni k poslušanju celotne epizode, ki jo najdete spodaj.