Ali ste videli skrivnostne vrečke na Prešernovem trgu

Philips, globalni vodilni proizvajalec zdravstvene tehnologije z več kot 130-letnimi izkušnjami pri ustvarjanju inovacij, ki izboljšujejo zdravje in kakovost življenja, s ponosom predstavlja novo spletno trgovino za slovenski trg – www.philips-eshop.si.

Spletna trgovina Philips slovenskim kupcem omogoča hitrejši, enostavnejši in priročnejši nakup priljubljenih Philipsovih izdelkov – od osebne nege in malih gospodinjskih aparatov do televizorjev, avdiosistemov in naprav za filtriranje vode. Na voljo je več kot 800 izdelkov, ki pokrivajo vsakodnevne potrebe in prinašajo najnovejše inovacije iz Philipsove ponudbe.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Philips