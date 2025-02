Aleksandra Winkler Drole: Priča bomo najhujši inflaciji v zgodovini Slovenije

Uspešno bo za pogumne in ljudi z jasno vizijo. Kaj vse nas čaka? Bržčas veliko, a očistiti se moramo slabega. In izbrati dobro.

Vsako leto ima specifično energijsko matrico in lansko je bilo v znamenju pretresov: v zdravstvenem in sodnem sistemu, v političnih ideologijah, vremenskih skrajnostih. Potrebovali smo dobro družinsko karmo ali močne korenine, da smo obstali, preživeli in prejadrali čez večje ali manjše valove.

Slika, ki jo vidim za letos, pa je most; nekateri stopijo nanj, drugi ne. Tisti, ki stopajo, gredo v smeri prihodnosti, drugi se vračajo v preteklost, kjer iščejo načine, da bi nekaj popravili ali spremenili.

Letos se bo dokončno porušilo vse, kar nam ne koristi več, kar ni dobro za človeštvo na višji stopnji zavesti. Naj bodo to totalitaristični ideološki sistemi, draga proizvodnja, ki ne omogoča konkurenčne cene končnega izdelka, ali pa čustvena razmerja, ki ne temeljijo na spoštljivem dialogu in poštenem sodelovanju.

Rušijo se zdravstveni, šolski in sodni sistemi, če niso poravnani z resnico in dobroto, ne zagotavljajo vsem državljanom enakih možnosti in ne delujejo v dobro vsakega izmed nas. Kot sem napovedala že za lani, bodo tudi letos še na karmičnem testiranju vsi poklici, povezani z uniformo: vojska, policija, sodstvo, zdravstvo, gasilci in podobno. Vse, kar se je začelo v lanskem letu, bo dobilo epilog v letošnjem.

Prevladovala bo moška, jang energija

Leto je v znamenju naglih, revolucionarnih sprememb na duhovni in fizični ravni. Na trg vstopa ... Preberite več TUKAJ, na Onaplus.si.