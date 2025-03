50 % zaposlenih nima dostopa do ustreznih informacij

Predstavljajte si iskanje kadrovske mape zaposlenega, ki je bil pri vas kratek čas pred desetimi leti...

K sreči je bila vaša predhodnica zelo redoljubna in natančna, zato arhivirana dokumentacija čaka na vas v abecednem redu v ognjevarni omari v urejenem fizičnem arhivu. A čeprav ste učinkoviti in izkušeni, za celoten postopek, od iskanja do posredovanja podatkov, upoštevajoč načelo najmanjšega obsega podatkov, porabite vsaj 30 minut.

Zdaj pa si predstavljajte, da bi isto pogodbo našli v nekaj sekundah, s preprostim iskanjem po ključnih besedah. Ne, to ni znanstvena fantastika, ampak realnost digitalizacije kadrovske dokumentacije.

Raziskave kažejo, da kar 50 % zaposlenih pogosto nima dostopa do ustreznih informacij, kar zavira produktivnost (Gartner, 2023). Digitalizacija dokumentov lahko poveča operativno učinkovitost za 20–30 %, umetna inteligenca pa čas upravljanja dokumentov skrajša za 35–50 %.

