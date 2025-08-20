Predstavitvena informacija

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
Fotografija: FOTO: Nik Moder/ Sportida
FOTO: Nik Moder/ Sportida

20.08.2025
20.08.2025 ob 08:26
20.08.2025 ob 08:25
20.08.2025 ob 08:26

Trinajstega septembra bo izjemna priložnost, da se Slovenci združimo v gibanju, dobrodelnosti in pozitivni energiji. To bo dan povezovanja, srčnosti in veselja, dan, ko bosta vsak korak in kilometer dragocena, saj bomo tekli ne samo zase, ampak tudi za najmlajše in najbolj ranljive člane naše družbe.

Tekaški koraki za najmlajše

Triglav tek ni samo športni dogodek, je veliko več, saj povezuje ljudi vseh generacij, spodbuja zdrav način življenja in s svojo dobrodelno noto prispeva k lepšemu jutri. Že vrsto let namreč Skupina Triglav s pomočjo tekačev zbira sredstva za najranljivejše člane naše družbe. Letos bomo tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov. Tekači bodo podprli društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki bo donacijo namenilo porodnišnicam v Kranju, Slovenj Gradcu in Celju, in sicer za nakup bilirubinmetrov.

