13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

Trinajstega septembra bo izjemna priložnost, da se Slovenci združimo v gibanju, dobrodelnosti in pozitivni energiji. To bo dan povezovanja, srčnosti in veselja, dan, ko bosta vsak korak in kilometer dragocena, saj bomo tekli ne samo zase, ampak tudi za najmlajše in najbolj ranljive člane naše družbe.

Tekaški koraki za najmlajše

Triglav tek ni samo športni dogodek, je veliko več, saj povezuje ljudi vseh generacij, spodbuja zdrav način življenja in s svojo dobrodelno noto prispeva k lepšemu jutri. Že vrsto let namreč Skupina Triglav s pomočjo tekačev zbira sredstva za najranljivejše člane naše družbe. Letos bomo tekli za boljšo oskrbo novorojenčkov. Tekači bodo podprli društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki bo donacijo namenilo porodnišnicam v Kranju, Slovenj Gradcu in Celju, in sicer za nakup bilirubinmetrov.

PREBERITE VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav