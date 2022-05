Putin vrača udarec: to mora zdaj storiti Slovenija

V Moskvi so namignili na morebitno odpravo blokade ukrajinskih pristanišč v zameno za delno odpravo zahodnih sankcij zaradi invazije na Ukrajino. Mednarodna skupnost že več tednov zahteva, da Rusija dovoli izvoz ukrajinskega žita, ki je ključnega pomena za svetovno gospodarstvo. Vojaška invazija Moskve v Ukrajini in vrsta mednarodnih sankcij proti Rusiji brez primere so močno otežile ali celo prekinile dobavo gnojil, pšenice in drugega blaga iz obeh držav, zaradi česar so se zvišale cene hrane in goriva, zlasti v državah v razvoju.