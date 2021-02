Putin in Trump prvič skupaj v Litiji

Direktorica zavoda Alenka Urbanc FOTO: Mojca Hauptman

V Litiji leta 2018 FOTO: Blaž Bratkovič

Za pustne dni so pripravili Litkovo pustolovščino, sprehod manjših skupin ali družine po Litiji s pomočjo aplikacije, ki je bila razvita prav v ta namen.

Samo zadišalo po pustu

Litko, maskota letošnjega karnevala FOTO: Blaž Bratkovič

Jedi litijskega karnevala Za debeli četrtek se je vedno kuhala svinjska krača. V t. i. suho juho, kjer se je kuhala, so zakuhali usukanc oz. močnik (moka + jajce). Krača se je rezala na mizi. To vlogo je po tradiciji prevzel gospodar. Če je bil gospodar dober, so kračo dobili tudi otroci. V pustnem času se je kuhala močna hrana, ki je ljudi ogrela. Po tradiciji tudi različne vrste klobas: pečenice, jetrne klobase in kožarice – klobase iz svinjskih kož.

Letos pust ne bo tako masten okoli ust, kot smo ga vajeni. Kurenti ne bodo poplesovali po ptujskih ulicah, ne bo niti cerkljanskih laufarjev; ta smrekovega in bršljanovega, ki spremljata pusta, niti ta pijanega in ta pijane, ki brezglavo kolovratita naokoli. V Kostanjevici na Krki se ne bo zgodila šelmarija, ne bo zasedal perforcenhaus, mestna oblast, ki vlada v času pusta.V Cerknici ne bo čarovnic in vseh mask velikank, od joškaste coprnice Uršule do zmaja, povodnega moža Jezerka in ščuke velikanke. Ne bo povork in večdnevnega veseljačenja, vse skupaj se bo dogajalo prek spleta, saj je druženje, zlasti razposajeno, kjer smo si radi zelo blizu, prepovedano. No, ob naštetih tradicionalnih pustnih karnevalih pa ne moremo mimo litijskega, ki je bil v preteklosti kar nekako zapostavljen, čeprav velja za najstarejšega v Sloveniji, prvo pustno rajanje v Litiji je namreč zabeleženo že davnega 1846.Če je ptujsko kurentovanje izročilo predkrščanske dobe in kostanjeviška šelmarija poustvarja mestno oblast, je litijski karneval zavezan politični satiri, kar je edinstveno v Sloveniji.Iz preteklosti pustnega rajanja v Litiji je vredno omeniti denimo maske ameriškega predsednika Kennedyja in sovjetskega voditelja Hruščova, leta 2017 so v Litiji prvi na svetu gostili srečanje Putina in Trumpa. Lani so ustanovili in splavili letalsko družbo Litija Airways, ki je še danes edina slovenska, ki leti. Na sprevodu skozi mesto so vsako leto prisotne maske aktualnih domačih in tujih političnih likov. Letos je seveda drugače, a v Litiji kljub vsem koronavirotičnim ukrepom niso spali, ampak so za pustne dneve od 11. februarja pa vse do pepelnične srede 17. februarja pripravili program zanimivih, zabavnih in interaktivnih spletnih dogodkov.»Tako bomo na kar najboljši mogoč način zaznamovali 175-letnico karnevala,« nam je povedala direktorica Zavoda za kulturo, mladino in šport LitijaMinulo soboto je bila kot običajno v središču mesta živilska tržnica. »Ker je druženje prepovedano in se ne smemo zadrževati ob šankih ali stojnicah, smo na tržnico Na plac povabili članice okoliških društev kmečkih žena Litija in Šmartno, Gabrovka in Polšnik. Tam so občanom ponudile krofe, flancate in ocvirkovo potico, ki so jih lahko obiskovalci odnesli domov. Tako je tudi letos vsaj malo zadišalo po pustu.«Tradicionalno karnevalsko traso, ki običajno poteka po stari mestni ulici vzporedno s Savo, bodo opremili z razstavo fotografij o zgodovini litijskega karnevala. Tokrat bo osrednji lik Litko – maskota litijskega karnevala, ki se bo v pustnih dneh po mestu srečeval z družinami, pari in posamezniki. Razstavili bodo prizemljeno letalo Litije Airways, Kulturni center Litija pa bo pripravil spletno gledališko predstavo za otroke Detektiv vohljač.Sicer si prve utrinke lahko ogledamo na karnevalski facebook strani, kjer najdemo originalne fotografije preteklih karnevalov iz šestdesetih let. Ob ogledu strani smo bili presenečeni nad velikostjo karnevala in množico ljudi. Urbančeva nam je namignila, da je v šestdesetih in sedemdesetih na prireditev pripotovalo z vlakom tudi do 20.000 ljudi iz vse Slovenije. »Vsi današnji veliki slovenski karnevali od Ptuja do Cerknice so se zgledovali po litijskem.«