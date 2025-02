Pustovanja po deželi naši (FOTO)

Letošnji pustni dogodki v Cerknici, ki so se začeli v torek, 25. februarja, z odprtjem pustne razstave v nekdanjem Brestovem salonu in pustnim podkastom, bodo še posebej slovesni, saj domače pustno društvo praznuje 50-letni jubilej. Slavnostno odprtje pustnih prireditev s prevzemom oblasti in žaganjem babe bo danes, 27. februarja, ob 17. uri v šotoru pri osnovni šoli. Jutri, 28. februarja, ob 18. uri bo v Športni dvorani Cerknica potekala Polslavnica, to je polslavnostna akademija ob 50-letnici Pustnega društva Cerknica. V šotoru se bo ob 21. uri začela pustna zabava z DJ Prebilom, Tanjo Žagar in skupino Mambo Kings. Pustna sobota je namenjena otrokom in večerni zabavi z DJ Zygyjem, Zvito Feltno in Miranom Rudanom z zasedbo inDesign.

Krančkov karneval vedno pritegne staro in mlado. FOTO: arhiv Zavoda za turizem in kulturo Kranj

Veliki pustni karneval Pustoletje bo v nedeljo, 2. marca, točno okoli 12.32 na ulicah Cerknice. Po karnevalu sledi rajanje v središču Butal z Ansamblom Saša Avsenika. Na pustni ponedeljek, 3. marca, ob 19. uri bodo v Kulturnem domu Cerknica predvajali dokumentarni film Od pogreba do karnevala, ki bo na sporedu še na pustni torek, ko bo ob 10. uri otroška povorka OŠ Notranjski odred Cerknica. Na pepelnično sredo, 5. marca, se bo ob 16. uri začel pokop Pusta.

Od Kranja do Kopra

V Kranju bodo v soboto, 1. marca, pripravili Krančkov karneval, se pravi pustno rajanje za male in velike maske, ki bo potekalo v središču mesta. Letos bo zabavnoglasbeni program potekal na Glavnem trgu med 10.00 in 12.30. Za pestro pustno zabavo bodo skrbeli Čuki. Zimo bodo z maskami odganjali tudi kurenti. »Z ali brez maske vas vabimo, da se pridružite Krančkovemu karnevalu,« so sporočili z Zavoda za turizem in kulturo Kranj, kjer so poskrbeli tudi za prevoz. Za pustne maske bo 1. marca vožnja na vseh linijah MPP Kranj brezplačna.

Podkrimski pustni karneval bo to soboto ob 14. uri. FOTO: Primož Hieng

Na pusta se pripravljajo tudi v Kopru, kjer se bo v soboto, 1. marca, ob 11. uri začela 15. istrska pustna povorka. Svojo pot bo začela od parkirišča pri Bonifiki, nadaljevala pa vzdolž Ljubljanske ceste in Pristaniške ulice. Zaključek pustnega rajanja bo letos potekal na Ukmarjevem trgu. V Kopru bo veselo tudi v večernih urah, ko bodo v petek, 28. februarja, ob 20. uri na Ukmarjevem trgu nastopili Zemljotres in Tequila, v soboto pa Kingston in Colonia. Prav tako v soboto bodo v Centru mladih Koper nastopili Beatles Legendado, za maske bo prost vstop.

Pod Krimom in na Viru

Občina Ig v sodelovanju s PGD Ig in PGD Iška vas na pustno soboto, 1. marca, organizira Podkrimski pustni karneval. Začeli bodo z otroškim programom pod šotorom, ki bo letos postavljen pri gasilskem domu na Igu (Gasilska ulica 39). Tam bo od 11. do 13. ure potekalo veliko otroško pustno rajanje z izborom naj maske. Začetek povorke po ulicah Iga bo točno ob 14. uri. Tokrat bo potekala po ulici Banija do rondoja pri starem gasilskem domu, kjer bo glavno prizorišče, ter se nadaljevala po ulici Zabrv in zaključila pri novem gasilskem domu, kjer bo zvečer pustovanje. Povorka bo v vsakem vremenu, sodelovale bodo domače maske, manjkale ne bodo tudi maske od drugod. Popoldne in zvečer se bo pustno rajanje preselilo pod ogrevani šotor pri gasilskem domu na Igu, kjer vas bo med 16. in 18. uro zabaval DJ Branzy, sledilo bo pustovanje z Ansamblom Banovšek. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.

Povsod bo poskrbljeno za staro in mlado, glasbe ne bo manjkalo.

Na pusta se pripravljajo tudi na Viru pri Domžalah, kjer bo v soboto, 1. marca, ob 15. uri otroški pustni živ-žav, zvečer pa bo pustni žur s skupinama Harmonk´n´Roll in Rock partyzani. Veliki pustni karneval na Viru, ki ga pripravlja Pustna sekcija Striček, bo v nedeljo, 2. marca, ob 14. uri, 0 minut in 34 sekund. V nadaljevanju bo še pustna zabava, na kateri bodo za ples in dobro razpoloženje igrali in peli Osvajalci.