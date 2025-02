Pustni čas v znamenju krofov! Uganete, kateri okus je letos še posebej zanimiv?

Pust je pred vrati in potrošniki bolj pogosto kot v ostalem delu leta posegajo po krofih. Proizvajalci se temu prilagajajo in prodajne police se v teh dneh šibijo pod tem okroglim pecivom iz kvašenega testa z značilnim venčkom in polnilom, ki že dolgo ni nujno le marmelada. Nekoliko bolj spretni pa se priprave krofov lotijo tudi sami.

V podjetju Don Don ocenjujejo, da bodo letos v pustnem obdobju v Sloveniji prodali več kot 12,5 milijona krofov. To je nekoliko več kot lani, saj se povpraševanje vsako leto povečuje, predvsem zaradi razširjene ponudbe in rasti trga, so sporočili za STA.

Priljubljena so različna polnila. FOTO: Daniela Baumann Getty Images/istockphoto

V Žitu vsako leto ocvrejo več kot tri milijone krofov, a kot so sporočili za STA, njihova posebnost niso ogromne količine krofov, pač pa povsem novi, inovativni mini krofki. Te so zasnovali v treh okusih, nad njimi so navdušeni zlasti mladi, aktualni pa so vse leto, ne le v času pusta.

Najbolj priljubljena je klasika

Najbolj priljubljen pri vseh ponudnikih v pustnem času ostaja tradicionalni krof z marelično marmelado in sladkornim posipom. Ob tem pa potrošniki vse pogosteje posegajo po inovativnih okusih, ugotavljajo v Don Donu. V svoji ponudbi imajo tako med drugim tudi krofe s čokoladno-lešnikovim, borovničevim, vanilijevim in pistacijevim polnilom v kombinaciji z različnimi oblivi.

Tudi v Mercatorju potrošnikom ponujajo različne okuse krofov, tako klasične oblike kot ameriških krofov, izdelujejo tudi takšne v veganski različici. Od začetka leta do konca pusta prodajo več kot štiri milijone krofov, največ v zadnjih treh tednih pred pustnim torkom, so sporočili za STA.

Inovacije v okusu ter vizualni privlačnosti so ključnega pomena za uspeh na trgu. FOTO: Igor Mali

Potrošniki so vedno bolj odprti za nove okuse, predvsem kombinacije s čokolado in oreščki, kot sta pistacija in lešnik, ugotavljajo v Don Donu. Prav tako opažajo rast povpraševanja po krofih, ki imajo bogatejše polnilo in prelive. »Inovacije v okusu ter vizualni privlačnosti so ključnega pomena za uspeh na trgu,« so zapisali.

Letos je zanimiva pistacija

Da je pistacija letos zelo zanimiva za potrošnike, ugotavljajo tudi v Sparu Slovenija. Med 43.000 krofov, ki jih nameravajo v pustnem času vsak dan pripraviti v svoji pekarni, so tako kot novost uvrstili dubajske krofe s pistacijevim nadevom. Kupiti jih je mogoče le še do pustnega torka v hipermarketih Interspar.

Dubajska čokolada je postala sestavina krofov. FOTO: Yalcinsonat1 Getty Images

V času pusta nameravajo v Pekarni Spar v dveh tednih skupaj ocvreti 380.000 različnih vrst krofov. Za njihovo pripravo bodo porabili 17 ton moke, devet ton mareličnega polnila in dve toni sladkorja za posip. Celoten postopek priprave krofa, od testa do končnega izdelka, traja tri ure, so pojasnili.

Kuhinja brez prepiha

Priprave krofov se številni lotijo tudi sami doma. Izkušene gospodinje pri tem kot najpomembnejše pravilo izpostavljajo, da mora biti v kuhinji toplo brez prepiha, sestavine pa naj bodo ogrete na sobno temperaturo. Preizkušene recepte je mogoče najti na spletu, tudi takšne za pripravo v pečici namesto ocvrte v olju, ki so za marsikoga pretežki in premastni.

Za ljubitelje domače peke so na Statističnem uradu RS izračunali, koliko bi stal nakup sestavin v trgovini. Po podatkih za leto 2023 bi za kilogram džema odšteli v povprečju 7,71 evra, za deset jajc 2,38 evra, za liter jedilnega olja 1,55 evra, za kilogram belega sladkorja 1,45 evra, za liter polnomastnega mleka 1,12 evra, za kilogram pšenične moke pa 87 centov.