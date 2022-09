Pustila dobro plačano službo v svetu financ ter našla notranji mir in srečo

Mateja Lenarčič, po izobrazbi magistra ekonomskih znanostih, je več let delala na področju financ, revizije in svetovanja v mednarodnem okolju. Nato pa se je srečala s praksami čuječnosti, meditacije in tehnikami MBSR ('Mindfullness-Based Stress Reduction'), ki so ji spremenile življenje, in je svoje novo poslanstvo našla v tem, da ta znanja in veščine predaja tudi drugim.

