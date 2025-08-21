Slovenija zaprla orožarske poti Izraelu, kritiki svarijo: posledice bi lahko občutili bolniki

Vlada Republike Slovenije je konec julija sprejela zgodovinsko odločitev – Slovenija je kot prva država članica EU prepovedala izvoz, uvoz in tranzit orožja iz in v Izrael. Ukrep, ki ga je vlada utemeljila s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava, je namenjen povečanju pritiska na Izrael zaradi njegovih vojaških operacij v Gazi.

Od začetka izraelskega napada na Gazo je bilo po podatkih medijev ubitih vsaj 60.839 ljudi, ranjenih pa 149.588. Povod za krvave obračune je bil napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023, v katerem je umrlo okoli 1.139 ljudi, več kot 200 ljudi pa je Hamas zajel kot talce.

Na Ministrstvu za zdravje pravijo, da »sklep ne vpliva na druga področja,« zadnja leta pa medicinskega sodelovanja z Izraelom ne beležijo.

Kirurgija ali politika?

A posledice te politične poteze morda segajo dlje od diplomacije in orožja. Na družbenem omrežju X je dr. Miha Pogačnik, nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve, opozoril na možno prekinitev pomembnega zdravstvenega sodelovanja z Izraelom. »Na vašem mestu se s to 'naprednostjo' ne bi preveč hvalil. Izrael je operiral najtežje srčne operacije SLO dojenčkov in zagotavljal SLO najnaprednejšo obrambno tehnologijo,« je zapisal.

Simbolična fotografija. FOTO: Š Swoan Parker/Reuters

Njegova izjava je sprožila številne odzive – in upravičeno vprašanje: ali lahko politična odločitev ogrozi dostop slovenskih otrok do življenjsko pomembnih operacij? »Slovenci so v Soči izdelovali proteze palestinskim otrokom, ki so ostali brez rok in nog v izraelskem nasilju,« je ob tem spomnil eden od uporabnikov.

Če drži, da je izraelsko zdravstveno znanje dopolnjevalo slovensko – in reševalo življenja – potem bi prekinitev takšnega sodelovanja imela lahko nepopravljive posledice. Za pojasnila smo se obrnili na pristojne institucije.

Ministrstvo: »Sklep ne vpliva na druga področja«

Na Ministrstvu za zdravje so pojasnili, da v tujino odhajajo bolniki, pri katerih v slovenskih terciarnih centrih (UKC Maribor, UKC Ljubljana) presodijo, da so možnosti zdravljenja doma izčrpane, v tujini pa obstajajo z dokazi podprte možnosti učinkovite pomoči. »Takšno zdravljenje plača ZZZS,« so sporočili.

Ob tem so spomnili, da je bil sporazum med Slovenijo in Izraelom o sodelovanju v zdravstvu podpisan leta 2002, a v zadnjih letih sodelovanja na tem področju ne beležijo. »Odločitev vlade z dne 31. 7. 2025 se nanaša zgolj na uvoz, izvoz in tranzit vojaškega orožja in opreme, zato sklep ne vpliva na druga področja,« so še dodali.

Rehabilitirali 217 palestinskih otrok

Na URI Soča so pojasnili, da že vrsto let sodelujejo v humanitarnih projektih, namenjenih rehabilitaciji otrok iz Gaze. »Nazadnje je Slovenija pomagala jeseni 2024, ko je bilo v sklopu slovenskega nujnega humanitarnega odziva sprejetih deset otrok in mladostnikov z resnimi poškodbami. Program je potekal na posebnem mednarodnem oddelku URI Soča, neodvisno od rednih programov za slovenske paciente,« so poudarili. Dodali so, da je sodelovanje v takšnih projektih del njihovega poslanstva in pomemben del identitete inštituta kot nacionalnega rehabilitacijskega centra z mednarodnim ugledom.

Lokomat (rehabilitacijski robot za učenje hoje) na inštitutu Soča. FOTO: Marko Feist

Na vprašanje, koliko palestinskih otrok so v zadnjem desetletju v Sloveniji zdravili ali opremili s protetičnimi pripomočki, so pri URI Soča odgovorili, da je bilo od leta 2009 rehabilitiranih že 217 otrok in mladostnikov iz Gaze. »Večinoma je šlo za žrtve eksplozij in strelnih poškodb, oskrbeli smo jih s protezami, ortozami, invalidskimi vozički, drugimi medicinskimi pripomočki in zdravili,« so pojasnili.

Glede sodelovanja z mednarodnimi humanitarnimi organizacijami so na URI Soča navedli, da je njihov ključni partner pri rehabilitaciji otrok iz Gaze Ustanova Pustimo jim sanje – Fundacija Danila Türka.