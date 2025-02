Pust pod nadzorom: Policija z okrepljeno prisotnostjo na pustnih rajanjih

Policija bo v času pustnih prireditev povečala prisotnost na krajih večjih zbiranj, da bi zagotovila varnost ljudi, njihovega premoženja in zdravja. Udeležence pozivajo k samozaščitnemu ravnanju, spoštovanju navodil policistov in organizatorjev, slednjim pa svetujejo pravočasno prijavo dogodkov in ustrezne varnostne ukrepe.

Okrepljena varnost in napotki za udeležence

Policija bo na teren napotila dodatne policiste, ki bodo sodelovali s pristojnimi organi, varnostnimi službami in zdravstvenimi ekipami. Vodja oddelka za javni red in mir na Generalni policijski upravi Boris Rojs opozarja: »Policisti bodo ljudem dajali nasvete, navodila in opozorila, mi pa bi želeli, da jih udeleženci upoštevajo. Le skupaj bomo lahko zagotovili najvišji nivo varnosti.«

Policija svetuje:

Izogibanje neosvetljenim in odročnim krajem,

Previdnost, če jih kdo spremlja ali jim sledi, še posebej v maskah,

Ob sumljivih situacijah naj poiščejo najbližjega policista ali pokličejo 113.

Maske v vozilih niso dovoljene

Organizatorji morajo prireditve pravočasno prijaviti policiji, za večje dogodke pa pridobiti dovoljenje upravne enote. Prireditve s pričakovano udeležbo nad 3000 oseb ali tiste, ki vključujejo odprt ogenj, bližino vode ali nevarne predmete, morajo imeti dodatne varnostne ukrepe.

Za volan brez maske in nikoli pod vplivom alkohola ali drog. FOTO: Primož Hieng

Organizatorji imajo pravico prepovedati nošnjo mask na določenih območjih. Če se udeleženec temu ne podredi, mu lahko varnostniki preprečijo vstop, ob nadaljnjem neupoštevanju pa lahko posreduje policija, ki lahko izreče globo med 200 in 400 evri.

Rojs je opozoril, da nošenje mask v vozilih ni dovoljeno, prav tako so prepovedani predmeti, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje okolice in obvladovanje vozila. Kršiteljem grozi kazen 250 evrov in tri kazenske točke.

Brez alkohola za volanom, okrepljeni nadzori

Policija in notranje ministrstvo pozivata k odgovornemu ravnanju na cestah: »Globe za vožnjo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi so visoke, zato voznikom svetujemo uporabo drugih prevoznih možnosti,« je dejal Rojs.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je izpostavil tudi poostrene inšpekcijske nadzore. Inšpektorat za notranje zadeve že odkriva nepravilnosti, kot so premalo varnostnikov, njihova neustrezna usposobljenost ali pomanjkljivo varovanje prireditvenih prostorov.

Poklukar je še poudaril: »Udeleženci naj poskrbijo za lastno varnost, varnost otrok in premoženja, za volan naj sedejo brez maske in nikoli pod vplivom alkohola ali drog. Vsako sumljivo ravnanje naj takoj prijavijo policiji.«

S skupnimi napori policije, organizatorjev in obiskovalcev bo mogoče zagotoviti varno in prijetno pustno vzdušje.