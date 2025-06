Puščavski prah zajel Slovenijo: znano, do kdaj bo vztrajal nad našimi kraji

Zaradi puščavskega prahu, ki je zajel naše kraje, kakovost zraka v teh dneh ni najboljša, posledično je slabša tudi vidljivost, so na Agenciji RS za okolje zapisali na družbenem omrežju Facebook.

Ob tem so napovedali, da bo puščavski prah vztrajal vse do nedelje, izboljšanje kakovosti zraka pa naj bi konec vikenda prinesla vremenska fronta.

Ob tem na Agenciji za okolje opozarjajo, da smo vstopili tudi v sezono višjih ravni ozona, ki pa so zaradi interakcije s puščavskim prahom trenutno nižje od pričakovanih.

V soboto in sprva v nedeljo bo še pretežno jasno. V nedeljo popoldne in proti večeru pa se bodo od severa začele pojavljati plohe in nevihte. Padavine bodo v noči na ponedeljek zajele večji del Slovenije in do ponedeljkovega jutra že večinoma ponehale. Ponekod bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem burja. Ohladilo se bo, napovedujejo vremenoslovci.