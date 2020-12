Pulmolog: Bodite pozorni na naslednje simptome, morda imate covidno pljučnico

Bodite pozorni na naslednje znake ...



Beograjski pulmolog, ki dela v Sloveniji, je na facebooku objavil obširno besedilo o tem, kako prepoznati covidno pljučnico in kako jo zdraviti v domači oskrbi, če vas ne bi mogli sprejeti v bolnišnico. Pravi, da se je za objavo odločil zato, da bi to bolezen približal ljudem in morda zmanjšal njihov strah, če se bodo zdravili doma.Zakaj se pljučnica pri nekom pojavi, pri drugem ne, še vedno ne vedo, prav tako tudi ne morejo predvideti, ali bo prišlo do morebitnih zapletov. Vsakega, ki se okuži s sars-cov-2, čaka svojevrstna vrstna loterija – pljučnica ali ne, pravi Lukić.Večina bolnikov s covidom bo bolezen prebolela brez pljučnice. Med tistimi, ki bodo za njo zboleli, jo bo večina prebolela brez zapletov. A kot pravi Lukić, pri tistih, ki imajo pljučnico, ne vedo, ali bodo zapleti ali ne, zato bi moral biti vsak pacient s covidno pljučnico hospitaliziram, da bi zdravniki sledili razvoju bolezni s spremljanjem vitalnih parametrov večkrat na dan. »Čeprav so ti aparati pogosto nezanesljivi (v primeru hladnih prstov na rokah), pa lahko vseeno pomagajo in pokažejo raven kisika 97 odstotkov. Če ta upade na 94 in se potem kmalu dvigne nazaj na 97, to ni skrb vzbujajoče. Če je ves dan na 94, a je bila nekaj ur prej 95 ali dan prej celo 95–96 odstotkov, bi to lahko bilo skrb vzbujajoče. Nekdo s kronično boleznijo ima vedno 90 odstotkov.«Če oksimetra nimate, Lukić pravi, da je treba biti pozoren na naslednje znake, ki kažejo na upad kisika v krvi: glavobol, bledo modrikasta koža (najprej okoli prst in ustnic), pospešeno dihanje, hitro bitje srca, upad arterijskega tlaka, anksioznost, razdražljivost, zmedenost, izguba moči pri najmanjšem naporu.»Nikar ne zganjajte stresa, če se pojavi le eden od teh znakov, saj je eden lahko le posledica strahu. Če zaznate več simptomov hkrati, je to morda znak, da pljuča res popuščajo in da organizem potrebuje dodaten kisik.«Lukić svetuje, da ne zganjate panike, če vas morda kljub potrjeni covidni pljučnici pustijo v domači oskrbi. »Takrat je najpomembneje, tako kot pri vsaki virusni okužbi, da počivate karseda veliko in da vso energije prepustite organizmu za boj z virusom. Vzemite tablete, ki vam jih je predpisal zdravnik, in predvsem veliko pijte,« svetuje.»Jejte dovolj hrane, sprostite se, če imate službo od doma, je ne opravljajte. Vsak stres, pa tudi najmanjši, lahko poslabša zdravstveno sliko. Namesto gledanja filmov in serij poslušajte glasbo, v kateri uživate. In ne razmišljajte ves dan o bolezni in morebitnem poslabšanju,« pravi pulmolog in dodaja, da tri- do štirikrat na dan zapisujte simptome in potek bolezni, potem se spet sproščajte, ker je to najboljša terapija za virusne infekcije.Če bi se potek bolezni poslabšal, imejte pripravljeno torbo za bolnišnico. Zdravnik vam bo verjetno že predhodno povedal, kje se oglasite v tem primeru. »Stvari imejte pripravljene pri roki, da ne bi potem v naglici pakirali, kar lahko še poslabša potek bolezni.«Pri večni pacientov s covidno pljučnico bo bolezen minila brez zapletov. Kar je še pomembno, pravi Lukić, je, da po končanem zdravljenju še 15 dni okrevate v miru, z blagimi fizičnimi aktivnostmi, in se oglasite pri zdravniku na kontrolnem pregledu.»Covid je bolezen, ki je edinstvena po marsičem, med drugim tudi po dolgem obdobju okrevanja, o katerem še vedno ne vemo veliko, a jasno je tudi, da se lahko pojavi podaljšana simptomatologija bolezni, ki traja več tednov, čeprav virusa že dolgo ni več v organizmu,« pravi Lukić in zaključi, da je zato še toliko bolj pomembno daljše obdobje okrevanja.