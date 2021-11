Pubeci bodo nazdravili na gradu

Blagovna znamka Pubec – Štajersko mlado vino že sedem let združuje štajerske vinarje v edinstven projekt, v katerem se s promocijo mladih vin želi povečati njihovo prepoznavnost ter Štajerske kot vinorodnega okoliša, tako doma kot tudi v tujini. Kljub vsem oviram se bodo vinarji predstavili jutri pod arkadami mariborskega gradu. Pubec 2021 bo letos nekoliko drugačen, z manjšim dogodkom in omejenim številom obiskovalcev, ki bodo pod pogojem PCT in z upoštevanjem ukrepov vseeno nazdravljali ob pokušnji najboljšega, kar nam je pripravila vinska letina 2021.

Jure Struc, Zavod za turizem Maribor, ter Natalija in Borut Cvetko, pobudnika in organizatorja Pubeca

Sedem let skupnega pristopa kljub koronski situaciji že prinaša spodbudne rezultate. Vinarji, povezani v projekt Pubec, beležijo večjo prodajo mladega vina, kupci pa ga, tudi zaradi odmevnosti, pogosteje naročajo v gostinskih lokalih, kupijo v trgovinah ter umestijo med poslovna darila.

Manjši in večji vinogradniki

Tudi letos je v projekt združena raznolika druščina vinarjev, med katerimi so največje vinske kleti in tudi manjši, družinski vinogradniki. Pubeci 2021 so Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vin Emino, Vino Falot, Kmetija Fleisinger, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jarc, Vina Joannes, Vino Leber, Vinogradništvo Mukenauer, Vinogradništvo Mulec, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Vina Toplak in Vino Valdhuber.

Borut Cvetko, organizator in pobudnik projekta Pubec, o sedmi sezoni pravi: »Sedmo leto se začenja danes s sedemnajstimi štajerskimi mladimi vini, ki nam bodo pokazala, kakšna je bila vinska letina in kaj lahko pričakujemo v prihodnje.«

V načrtu so skupni nastopi vinarjev na trgih in predstavitvah tako doma kot v tujini, ko bo to seveda mogoče, obenem pa projekt prinaša tudi dvig odličnosti same destinacije oziroma regije. Tovrsten skupni nastop v segmentu mladih vin prinaša tudi trajni učinek, celoletne marketinške in komunikacijske aktivnosti pa prinašajo dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti štajerskih vin. Pomemben aspekt sodelovanja je povezovanje z Zavodom za turizem Maribor, ki tovrstne iniciative podpira in se s svojim delovanjem tudi sam trudi dvigniti kakovost vinskih prireditev, ki stremijo k izobraževanju uporabnika ter mu v stičiščnih točkah, kot je Hiša stare trte, poskušajo predstaviti in odkriti pomembnost vinarstva na Štajerskem.

6. Salon štajerskih mladih vin Po enoletnem premoru bo letos dogodek 6. Salon štajerskih mladih vin na novi, butični lokaciji pod arkadami mariborskega gradu. Ljubitelji vin so vabljeni med 16. in 22. uro, da nazdravijo z žlahtno kapljico. Zaradi omejitve števila obiskovalcev je v prodaji samo 200 vstopnic, in to v Hiši stare trte Mariboru, v TIC Maribor in na dan dogodka, če bodo še na voljo. Še nekaj prihajajočih dogodkov: 9. novembra bo martinovanje s Pubeci v Europarku Maribor, 13. novembra v Ljubljani, 18. in 19. novembra bo Slovenski festival vin v Cankarjevem domu, 26. novembra pa se bodo Pubeci predstavili v Citycentru Celje.

Leonida Gregorič, vodja laboratorijev pri KGZS Maribor, ki vsa leta bdi nad kakovostjo štajerskih mladih vin pubec, je letos še posebno zadovoljna. »Vremenske razmere, razmere za pridelavo, trgatev so vsako leto drugačne. Se pa zato vedno znova veselimo novega mladega vina, novega pubeca, ravno iz tega razloga, ker je vsako leto drugačen. In ta drugačnost je vabljiva. To mlado vino predstavlja pričakovanje novega letnika, nove iskrivosti. Ali bo drugačna cvetlična nota ali bo imel sadno noto? Vse to nas daje v nekakšno pričakovanje, da poskusimo ta vina. Za letos lahko rečemo, da so vina dobra, tudi razmere in pa čas za pridelovalca so bili bolj ugodni kot prejšnja leta, saj je bila trgatev hitrejša in je imel pridelovalec dovolj časa, da je pripravil to mlado vino,« je povedala Gregoričeva.